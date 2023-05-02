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Хамзатов Ваша

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хамзатов
Имя
Ваша
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140711. ХАМЗАТОВЪ, ВАША. Чечен. Веденск. окр., с. Бехти-Мокхъ, 45 л.; — Тифлисск. С. П. 18 Сент. 909, 149 и 940 У., тюр. 4 м. Исп. 10 Нояб. 909.

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