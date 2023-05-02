Хамзатов Ваша
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамзатов
- Имя
- Ваша
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140711. ХАМЗАТОВЪ, ВАША. Чечен. Веденск. окр., с. Бехти-Мокхъ, 45 л.; — Тифлисск. С. П. 18 Сент. 909, 149 и 940 У., тюр. 4 м. Исп. 10 Нояб. 909.
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