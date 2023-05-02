Юхацкий Михаил Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юхацкий
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8451. ЮХАЦКИЙ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Медынск. у., Сергиевск. в., д. Озерны; - Н. С. 2 уч. Медынск. у. Грабеж, зачт. в сч. нак. пр. закл. 1 г. и 7½ м. Исп. 20 авг. 919.
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