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Юхацкий Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юхацкий
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
20 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8451. ЮХАЦКИЙ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Медынск. у., Сергиевск. в., д. Озерны; - Н. С. 2 уч. Медынск. у. Грабеж, зачт. в сч. нак. пр. закл. 1 г. и 7½ м. Исп. 20 авг. 919.

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