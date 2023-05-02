Беляков Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1880. Беляков Андрей Иванович, 21 г., Тверск. г., Весьегонск. у., Лукинск. в., д. Березницы Н. С. 5 р. Весьегонск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 2 ч. 157, лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 1 мая 926.
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