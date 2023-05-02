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Титов Илья Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Илья
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139957. ТИТОВЪ, ИЛЬЯ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. г. Риги, 21 г., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 3 Окт. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Окт. 909. | 908 115868 1655 У. | 905 27950 169 М. | 904 82848 169 М.

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