Федин Григорий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12477. ФЕДИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л, Воронежск. г„ б. Задонск. у., Ксизовск. в., д. Засновки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. 7 м. 6 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/ѴІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.