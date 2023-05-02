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Трапезников Сергей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трапезников
Имя
Сергей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140099. ТРАПЕЗНИКОВЪ, СЕРГѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. Уржумск. у., в. и с. Косолапова, 18 л.; — Казанск. О. С. 28 Сент. 909, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., тюр. 5 м. Исп. 26 Окт. 909. | 908 95334 169 М. | 907 61432 169 М.

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