Фирсанова Прасковья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсанова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140567. ФИРСАНОВА, ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВА. К. Данковск. у., Острокаменск. в., д. Воейковскихъ Выселковъ, 55 л., рд. т. же у., Богословск. в., въ сл. Пушкарской; — Г. С. г. Данкова, 4 п. 13, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909.
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