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Архипов Яков Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Яков
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
44971. АРХИПОВЪ, ЯКОВЪ АРХИПОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., в. и с. Лузина, 60 л., рд. Ядрин. у., Норсовск. в., въ с. Ижекѣ; — М. С. 3 уч. Тюкалин. у., 1 п. 13, 169, 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 31 Мая 905.

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