Архипов Яков Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44971. АРХИПОВЪ, ЯКОВЪ АРХИПОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., в. и с. Лузина, 60 л., рд. Ядрин. у., Норсовск. в., въ с. Ижекѣ; — М. С. 3 уч. Тюкалин. у., 1 п. 13, 169, 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 31 Мая 905.
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