Адамович Василий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамович
- Имя
- Василий
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129314. Адамовичъ, Василій (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ м. Минск. у., Семково-Городецк. в., д. Ароновской Слободы, 32 л.;— Минск. О. С. 5 Сент. 909, 134, 135, 13, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 8 Окт. 909. | 908 44191 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.