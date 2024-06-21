Хмеленко Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хмеленко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 575
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96550. ХМЕЛЕНКО, ПЕТРЪ МИХАЙловъ, К. Старобѣльск. у., Бѣлокуракинск. в., сл. Лизиной, 23 л.; — Харьков. О. С., 16, 169, 170 и 170¹ М., тюр. 4 м. Исп. 16 Нояб. 907. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 906 г. № 74058. | 907 З. Н. 3 уч. Старобѣльск. у., 169 М., тюр. 3 м.
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