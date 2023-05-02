Шустрова Евдокия Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шустрова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8375. ШУСТРОВА, ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 23 л. Гр. Можайск. у., Глазовск. в., д. Лубанка; - Н. С. 1 р-на г. Твери. Кража, лиш. св. 7 м. Исп. 21 авг. 919.
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