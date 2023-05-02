Летвененко Гордей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Летвененко
- Имя
- Гордей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16703. ЛЕТВЕНЕНКО, ГОРДЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л. Гр. Екатеринодарск. отд., ст. Пашковской; — Н. С. 4 уч. Екатеринодарск. отд. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 24 июля 920.
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