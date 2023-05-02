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Аблин Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аблин
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
142281. АБЛИНЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ обыв. г. Златоуста, 37 л.; — Уфимск. О. С. 23 Сент. 909, 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ . приг., напеч. въ 909 г. №97882, арест. отд. 5 л. Исп. 11 Нояб., счит. ср. съ 11 Апр. 909. | 903 67686 1658 У. | 900 68751 178 М. | 901 71402 170 М. | 900 30517 169 М.

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