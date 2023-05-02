Красавин Иван Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красавин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6950. КРАСАВИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ, 20 л., б. Петроградск. у., Урицк. в., д. Лигово, В. Т. Балтфлот. и Крокрепост., Ст. 205а, лиш. св. 1 г., Исп. 25 июля 923.
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