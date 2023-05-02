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Югов Павел Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Югов
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
30712. ЮГОВ, ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, 23 л. Гр. Усольск. у., Питеевск. в., д. Веретино; — Н. С. 4 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. ог нак. освоб.

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