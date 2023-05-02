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Копытина Марфа Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копытина
Имя
Марфа
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
07 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6477. КОПЫТИНА МАРФА ПЕТРОВНА, 30 л., Юхновск. у., Бубсовск. в., д. Староселье, Н. С. 2 уч. Воронежск. у., Ст. 142. лиш. св. 8 л., Исп. 7 февр. 923.

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