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Аристов Лука Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аристов
Имя
Лука
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44938. АРИСТОВЪ, ЛУКА ДМИТРІЕВЪ (онъ же Гаристовъ и Гаристъ). К. Днѣпровск. у., Ново-Маячковск. в. и с., 19 л.; — Херсон. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 30 Мая 905. | 904 2047 172 М. | 902 62209 170¹ М.

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