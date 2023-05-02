Каск Михкель Михкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каск
- Имя
- Михкель
- Отчество
- Михкелев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34410. КАСКЪ, МИХКЕЛЬ МИХКЕЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гапсальск. у., Паденормск. в., 27 л.; — Ревельск. О. С., 134, 135, 149, 152, 13, 1140 и 1633 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 81664, каторж. раб. 6 л. Исп. 29 Нояб. 907. | 902 74514 1647 У. | 900 94016 1647 У. | 98 1694 169 М.
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