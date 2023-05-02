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Ушаков Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушаков
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12415. УШАКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Ставропольск. г., Александровск. у., с. Калиновского. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 1 г. 8 м. 9 д. и пор пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ, осужд. 27/ІІІ—24.

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