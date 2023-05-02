Широбокова Анисья Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Широбокова
- Имя
- Анисья
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12946. ШИРОБОКОВА АНИСЬЯ ДМИТРИЕВНА, 30 л., Вотск. г., Глазовск. у., Поломск. в., д. Ширкузян. Вотск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 15/Х—26.
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