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Демидов Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
2539. ДЕМИДОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 18 л., Клинск. у., Сагульск. в. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180, 184, лиш. св. 4 г. 7 м. 6 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4/ѴІ - 24.

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