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Снытко Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Снытко
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 326
Источник
Скан
Оригинальная запись
12050. Снытко Степан Иванович, 20 л., Гомельск. г., Клинцовск. у., Заборск. в. и с. Гомельск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18 авг. 926.

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