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Ковалев Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6083. КОВАЛЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Лукояновск. у., Починковск. в. и с., Н. С. 5 уч. Лукояновск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 сепнт. 923.

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