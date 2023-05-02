Полепухина Анастасия Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полепухина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18254. ПОЛЕПУХИНА, АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА, 37 л. Гр. Варнавинск. у., Лопшангск. в., д. Заглади; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Марьинск. отд. г. Москвы. Пьянство, пр. р. 1 г. Исп. 16 дек. 920.
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