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Скворцова Александра Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцова
Имя
Александра
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
03 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9144. СКВОРЦОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 40 л., г. Ив.-Вознесенска. Н. С. Дежурн. Камер. г. Ив.-Вознесенска. Ст. 140-а, лиш. св. 5 л. Исп. 3 авг. 923.

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