Хмелысова Татьяна Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хмелысова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7839. ХМЕЛЫСОВА, ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, 38 л., Гр. г. Холма,; Н. С. 1 Уч. Холмск. у., Убийство, лиш. св. 6 м., Исп. 6 мая 919.
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