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Хмелысова Татьяна Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелысова
Имя
Татьяна
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
06 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7839. ХМЕЛЫСОВА, ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, 38 л., Гр. г. Холма,; Н. С. 1 Уч. Холмск. у., Убийство, лиш. св. 6 м., Исп. 6 мая 919.

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