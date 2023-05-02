Леонов Егор Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8039. ЛЕОНОВ ЕГОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 22 л., Красненск. у., Мерлинск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 авг. 923.
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