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Кочетков Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетков
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6845. КОЧЕТКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Касимовск. у., Шостинск. в., с. Кузенкина. б. Петроградск. Губсуд, Ст. ст. 142, 180 п. «г», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 сент. 923.

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