Бейшор Антон Аполлинариев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бейшор
- Имя
- Антон
- Отчество
- Аполлинариев
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130000. бЕЙШОРЪ, АНТОНЪ Аполлинаріевъ. Мщ. г. Минска, 28 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 4 п. 1453 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 11 Сент. 909.
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