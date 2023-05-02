Джалильбаев Ютамбай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джалильбаев
- Имя
- Ютамбай
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46464. ДЖАЛИЛЬБАЕВЪ, ЮТАМБАЙ. Под. с., жит. с. Чамбалъ, Нарынск. в., Андижан. у., 45 л.; — Ново-Маргелан. О. С., 119, 134, 135, 152 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 31 Мая 905.
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