Князьков Федор Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Князьков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6062. КНЯЗЬКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Ярославск. у., Шопкинск. в., д. Кондратово, Н. С. 5 уч. г. Ярославля, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 17 окт. 923.
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