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Пятаев Иван Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пятаев
Имя
Иван
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8083. ПЯТАЕВ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 24 л., Кузнецк. у., Шемышевск. в., с. Старой-Яксарки. Н. С. 5 уч. Кузнецк. у. Ст. 204 ч. 1, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 24 мая 923.

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