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Коваль Влас Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваль
Имя
Влас
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
39696. КОВАЛЬ, ВЛАСЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бердичев. у., м. Старой-Прилуки, 30 л.; — Кіевск. О. С., 152, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 17 Янв. 909. Сей приг., поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 106365, постанов. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 5278 и 106366. | 905 3895 170 М.

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