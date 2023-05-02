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Бассараб Василий Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бассараб
Имя
Василий
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45139. БАССАРАБЪ, ВАСИЛІЙ (ГРИГОрій) Осиповъ (онъ же Чепчуренко). К. Черкасск. у., в. и м. Бѣлозерья, 19 л.; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1483 У., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюня 905. 903 93793 170 М. | 902 71018 170 М.

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