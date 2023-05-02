Шкурка Семен Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкурка
- Имя
- Семен
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 529
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34243. ШКУРКА, СЕМЕНЪ ЕВДОКИМОВЪ. К. Ахты р. у., Кореневск. в. и с., 35 л.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 117579, арест. отд. 2 г. Исп. 27 Окт. 908.
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