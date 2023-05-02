Плечнин Антон Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плечнин
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7761. ПЛЕЧНИН АНТОН АНТОНОВИЧ, 26 л., Рд. в Курляндск. г., Иллукск. у., Калкунск. в , д. Засг. Бродишки. Витебск. Губсуд. Ст. 180 лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 ноября 923
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.