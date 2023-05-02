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Плечнин Антон Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плечнин
Имя
Антон
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7761. ПЛЕЧНИН АНТОН АНТОНОВИЧ, 26 л., Рд. в Курляндск. г., Иллукск. у., Калкунск. в , д. Засг. Бродишки. Витебск. Губсуд. Ст. 180 лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 ноября 923

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