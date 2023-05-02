Бониславский Александр Мартинианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБониславский Александр Мартинианович

Бониславский Александр Мартинианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бониславский
Имя
Александр
Отчество
Мартинианович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
765. Бониславский Александр Мартинианович, 25 л., Иркутск. г., Верхоленск. у., Берульск. в. Н. С. 11 уч. Иркутск. окр. Ст. 180, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 9/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.