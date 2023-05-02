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Яковлева Мария Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлева
Имя
Мария
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
06 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13908. Яковлева Мария Николаевна, 32 л., Кинешемск. у., Куминевск. в., д. Минчино. Н. С. 1 уч. г. Костромы. Ст. ст. 16, 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6 мая 926.

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