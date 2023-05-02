Герман Иоганн-Эдуард Мартов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герман
- Имя
- Иоганн-Эдуард
- Отчество
- Мартов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48398. ГЕРМАНЪ, ІОГАННЪ-ЭДУардъ Мартовъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гапсальск. у., Коловерск. в., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С., 8 Февр. 911, 152¹ и 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м., съ зач. 7 м. и 5 дн. предв. заключ. Исп. 3 Марта 911. 907 23800 1643 У. | 900 9549 170 М. 900 78094 169 М.
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