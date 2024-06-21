Сычевский Давид Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сычевский
- Имя
- Давид
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88300. сЫЧЕВСКІЙ, ДАВИДЪ ТИМОФЕевъ, 46 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Шипицинск. в., д. Гражданцевой, рд. Льговск. у., въ в. и с. Ивановскомъ; — Томск. О. С., 24 Февр. 911. 152, 152¹ и 1654¹ У. (2 прест.), арест. отд. 3 г., съ зач. 11 м. предв. заключ. Исп. 4 Мая 911. | 907 85811 169 М. | 98 99498 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.