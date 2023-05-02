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Будзицкий Варфоломей Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будзицкий
Имя
Варфоломей
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130377. БУДЗИЦКІЙ, ВАРФОЛОМЕЙ Іосифовъ. К. Радинск. у., гы. Лисянулька, с. Збулитовъ-Малый, 48 л.; — М. С. г. Радина 29 Сент. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 29 Сент. 909.

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