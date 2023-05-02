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Латкин Иван Ананьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Латкин
Имя
Иван
Отчество
Ананьевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7920. ЛАТКИН ИВАН АНАНЬЕВИЧ, 30 л., Бийск. у., Соломешинск. в. и д. Н. С. 7 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 6 ноября 923.

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