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Щукина Прасковья Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щукина
Имя
Прасковья
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8405. ЩУКИНА, ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА, 33 л. Гр. г. Кунгура; - Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 29 окт. 919.

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