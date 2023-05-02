Емельяненко Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельяненко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2950. ЕМЕЛЬЯНЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, 33 л., Каргатск. у., Нижне-Чулымск. в., с. В.-Каргатского. Н. С. 3 уч. Каргатск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Срок встутпл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 20/ІІ—24.
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