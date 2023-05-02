Бойко Сильвестр Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойко
- Имя
- Сильвестр
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130174. БОЙКО, СИЛЬВЕСТРЪ ИЛЬИНЪ. К. Ананьев. у., Врадіевск. в., с. Кривого-Озера, 50 л.; — Одесск. С. П., 134, 135, 346, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 23 Сент. 909.
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