Криваков Василий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Криваков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87206. КРИВАКОВЪ. ВАСИЛІЙ ТИМОфеевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Зикѣевск. в., д. Мурачевки, 26 л.; — Калужск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 24 Апр. 908. | 906 49315 1655 У., по сов. съ прпг., напеч. въ 904 г. № 4906. | 902 23741 1655 У. | 900 3571 172 М. | 900 64791 172 М.
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