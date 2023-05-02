Кузнецов Тарас Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7370. КУЗНЕЦОВ ТАРАС АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Каширинск. у., Дмитриевск. в., с. Михайловки. Н. С. 15 уч. Оренбургск. окр. Ст. ст. 140а и 140б, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 сент. 923.
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