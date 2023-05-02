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Кузнецов Тарас Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Тарас
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7370. КУЗНЕЦОВ ТАРАС АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Каширинск. у., Дмитриевск. в., с. Михайловки. Н. С. 15 уч. Оренбургск. окр. Ст. ст. 140а и 140б, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 сент. 923.

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