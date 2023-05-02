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Чухров Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чухров
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13225. ЧУХРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Богородицк. у., Черняевск. в., д. Озерок. Н. С. 3 уч. Богородицк. у. Ст. 160 п. «б», пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ, осужд. 16/І—24.

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