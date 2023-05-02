Петров Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7609. ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 20 л., б. Екагеринбургск. у., Н -Уфалейск. в. и завода. Н. С. 8 уч. б. Екатеринбургск. у Ст. 149 ч. 2, лиш. св.| 3 г. 4 м. Исп. 5 дек. 923
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