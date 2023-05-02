Данилова Пелагея Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46401. ДАНИЛОВА, ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОва. Мщ. пос. Сольцъ, Порхов. у., 30 л., рд. въ д. Нинковѣ, Дновск. в., т. же у.; — З. Н. 3 уч. Порхов. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 25 Іюня 905.
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